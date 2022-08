Affaire Douguina : Un coup des Ukrainiens «à la fois possible mais improbable»

La Russie accuse l’Ukraine d’être derrière l’assassinat près de Moscou d’une journaliste russe, fille d’un intellectuel dit proche de Vladimir Poutine, une hypothèse jugée à la fois possible et improbable par les spécialistes occidentaux du renseignement.

La Russie accuse l’Ukraine d’être derrière l’assassinat près de Moscou d’une journaliste russe, fille d’un intellectuel dit proche de Vladimir Poutine, une hypothèse jugée à la fois possible et improbable par les spécialistes occidentaux du renseignement. Daria Douguina, 29 ans, tuée samedi dans l’explosion d’une voiture piégée, était la fille de l’ultranationaliste Alexandre Douguine, ardent défenseur de l’invasion de l’Ukraine par les forces russes.

Tuée par les Russes?

Depuis la saisie de la péninsule de Crimée par les Russes en 2014, l’Ukraine a eu le temps de développer des réseaux clandestins chez son voisin. «Je pense depuis le mois de mars qu’il y a une structure ukrainienne installée en Russie, une structure logistique et (...) opérationnelle», affirme Gérald Arboit, expert en renseignement au Conservatoire national des Arts et Métiers (CNAM). Kiev bénéficie aussi de «conseillers américains et britanniques». Mais sur un tel projet, «il a fallu faire une reconnaissance, suivre (la cible) et faire venir l’équipe qui va se livrer à l’acte. Une personne seule ne peut pas être à l’origine de la reconnaissance et de la partie opérationnelle», ajoute-t-il, évoquant la possibilité du soutien de groupes d’opposition russes.