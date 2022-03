Un coupé tonique pour le plaisir sans les contraintes

La gamme Cee’d s’enrichit d’un modèle 3 portes, la Pro-Cee’d, qui joue avec un certain talent l’élégance sportive.

À l’instar de la plupart de ses concurrents, Kia aurait pu se contenter de retirer simplement 2 portes à sa berline pour obtenir cette nouvelle variante de coupé. Mais non! La marque coréenne n’a en effet pas lésiné sur les moyens pour donner de la race à la version de prestige de cette gamme.

Accolant le préfixe Pro à l’appellation habituelle du modèle, sans signification particulière mais utile pour la démarquer de ses sœurs, la Pro-Cee’d ne partage avec elles que le capot et les ailes avant. Voilà qui illustre l’ampleur des travaux réalisés sur la carrosserie.

Car si l’allure générale s’ancre clairement dans l’esthétique de la 5 portes, dans le détail, tout change! À commencer par le pare-brise raccourci en proportion du pavillon, raboté pour sa part de 30 mm pour insuffler davantage d’élan à une silhouette elle-même légèrement étirée de 15 mm de part et d’autre.

Mais sans changement sur l’empattement. Par ailleurs, les vitrages latéraux, la ceinture de caisse en forte ascendance vers l’arrière et d’autres reprises de style plus anodines, du spoiler de hayon à la nervure de flanc plus creusée, contribuent à octroyer une sportivité que les autres Cee’d n’ont pas. Moyennant quoi cette exécution 3 portes justifie pleinement son appellation de coupé.