Belgique: Un couple d'acteurs endeuillé par l'assassinat de la baronne

Entendu par la police et placé en détention, Nicolas a affirmé avoir agi car il estimait que sa belle-mère dilapidait l'héritage familial. Un argument que sa sœur, Brigitte, a repris en affirmant à La Dernière Heure que Myriam Ullens accaparait la fortune de son mari pour en faire profiter ses deux enfants, nés d'un précédent mariage. Virginie Lemaire, qui vit à Los Angeles et Gilles Lemaire qui n'est pas un parfait inconnu. Ce comédien, qui vit à Paris, a été aperçu dans plusieurs films dont «Ces amours-là», un film de Claude Lelouch, avec notamment Audrey Dana.

Le comédien est aussi connu pour être le mari de Reem Kherici, l'actrice qui s'est fait d'abord remarquer en intégrant la «Bande à Fifi» aux côtés de Philippe Lacheau, Élodie Fontan, Tarek Boudali et Julien Arruti. Elle est donc apparue dans les deux «Babysitting» et les deux «Alibi.com», tout comme dans «Épouse-moi mon pote». Elle a réalisé «Paris à tout prix» en 2013 et a mis en scène Philippe Lacheau et Franck Dubosc dans «Chien et chat» qui sortira en 2024. Elle a également participé à la première saison de «LOL: qui rit, sort!»