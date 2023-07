Grand Est: Un couple remporte un mariage à 60 000 euros

PIENNES – Manon et Nabil sont les gagnants d'un grand concours organisé au Luxembourg et dans le Grand Est. Le couple frontalier a remporté lundi un mariage clé en main d'une valeur de 60 000 euros.

Nabil et Manon vont pouvoir se marier gratuitement.

C'est avec une voix encore toute excitée de la veille que Manon nous annonce avoir remporté le gros lot. La jeune esthéticienne de 23 ans et son compagnon de 29 ans, Nabil, qui travaille au Luxembourg, ont gagné un mariage d'une valeur de 60 000 euros lundi soir à Piennes. Tout est parti d'une simple participation sur les réseaux sociaux et quelques mois plus tard, «un véritable rêve» se réalise pour les deux tourtereaux. C'est la société française la Maison de l'Évènementiel qui est à l'origine du concours lancé au Luxembourg et dans le Grand Est. La date du mariage a été fixée par les organisateurs, le couple sera marié le 24 février 2024.

Lieu, traiteur, fleuriste, animations, tenues… les divers prestataires de la région participants annoncent tout prendre en charge. «On n'aura vraiment rien à préparer. On voulait mettre de côté pour notre mariage et finalement, on n'en aura pas besoin», expose la jeune femme. Le concours promet un «mariage de luxe» avec quelques plus: un soin pour le corps, soin du visage, blanchiment dentaire ou encore épilation totale pour les fiancés.