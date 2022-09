Emission sur «M6»: Un couple emblématique de «Mariés au premier regard» se sépare

Émission sur «M6» : Un couple emblématique de «Mariés au premier regard» se sépare

Ils faisaient taire tous les détracteurs du programme de M6 en démontrant que leur mariage durait mais après un peu plus de 3 ans d'amour, Joachim et Élodie en rompu.

Dans le même temps, Joachim avait posté un message sur Instagram: «Aujourd’hui, nos chemin se séparent, non sans tristesse, mais il faut savoir tirer sa révérence quand le temps se fait sentir», a-t-il écrit en légende d’une photo de leur mariage le 25 juin 2019. «On peut aimer une personne de tout son cœur mais ne pas l’aimer de la bonne manière. Et avec le temps il devient compliqué d’apporter tout ce dont l’autre a besoin pour s’épanouir».

Compatibles à 78%, les deux tourtereaux avaient eu le coup de foudre dès que leur regard s’étaient croisés et avaient ému de nombreux téléspectateurs de la saison 4 de «Mariés au premier regard». Ils avaient célébré leurs noces de froment (3 ans) en juin dernier et tout laissait à penser qu’ils filaient le parfait amour. «J’aurai vécu 3 années et demie qui resteront à jamais gravées dans ma tête et dans un coin de mon cœur. Ce n’est pas la fin mais le début d’une autre histoire», a conclu Joachim.