Une première : Un couple lesbien dans Peppa Pig

Dans l'épisode 41 de la septième saison de Peppa Pig, dessin animé au succès planétaire, diffusé sur la chaîne britannique Channel 5 mardi, Penny, un personnage ours polaire, dessine sa famille et présente à ses camarades de classe «ma maman et mon autre maman».