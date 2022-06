Jambes en l’air, soulèvement du bassin... Sur un air relaxant digne des centres de thalasso, des femmes de tout âge et tout profil enchaînent les mouvements sur un tapis. «Il s'agit d'un yoga doux qui va venir calmer le système nerveux et aider à la respiration, explique la professeur. C'est bon pour le stress et le mental. Avec ces mouvements, on va augmenter la circulation sanguine au niveau du bassin et ainsi améliorer le système reproductif».