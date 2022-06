Au Luxembourg: Un cours de yoga spécialement dédié à la fertilité

1 / 5 Comme d'autres, Sarah a essayé différentes techniques pour tomber enceinte. En vain. Elle a donc décidé de prendre part au cours de yoga d'Eileen. Le professeur nous présente son déroulement. L'essentiel Jambes en l’air, soulèvement du bassin... Sur un air relaxant digne des centres de thalasso, des femmes de tout âge et tout profil enchaînent les mouvements sur un tapis. «Il s'agit d'un yoga doux qui va venir calmer le système nerveux et aider à la respiration, explique la professeur. C'est bon pour le stress et le mental. Avec ces mouvements, on va augmenter la circulation sanguine au niveau du bassin et ainsi améliorer le système reproductif». L'essentiel «Avec ces mouvements, on va augmenter la circulation sanguine au niveau du bassin et ainsi améliorer le système reproductif. On travaille également sur la confiance en soi de chacun», détaille Eileen. L'essentiel

«Depuis un an, j'essaie de tomber enceinte et je n'y parviens pas, confie Sarah, 37 ans, entre deux exercices dans le petit studio de My Happy Place. J'ai fait une fausse couche, il y a déjà plusieurs mois». Comme elle, une vingtaine de femmes se sont inscrites au cours d’Eileen von Knobelsdorff, professeur de yoga, à Luxembourg. La trentenaire leur propose des cours de yoga bien différents des autres, avec pour objectif une amélioration de leur fertilité.

On a l'impression d'être seules Sarah

«Venir ici me fait beaucoup de bien», confie Sarah, après cette séance hebdomadaire. Grâce à ce rendez-vous, la Luxembourgeoise peut échanger avec les autres participantes, qui traversent parfois les mêmes épreuves. «On a l'impression d'être seules, c'est comme tabou, personne n'en parle autour de nous». «Et tant qu'on ne l'a pas vécu, c'est compliqué de comprendre ce que l'on vit, ajoute Eileen, les médecins peuvent d'ailleurs parfois être cruels dans leurs propos. Dans mon cas, on m’avait dit que ma chance était de 5% pour une fécondation in vitro et finalement, j’ai eu de bons résultats, c’était presque un miracle», selon mon médecin.