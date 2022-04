Pérou : Un couvre-feu instauré à Lima après des manifestations

Des manifestations violentes contre la hausse des carburants ont eu lieu mardi dans la capitale péruvienne et ses alentours. Le gouvernement a décidé d’instaurer un couvre-feu.

Un couvre-feu a été instauré mardi à Lima, la capitale du Pérou, et la ville portuaire voisine de Callao, après des manifestations violentes des transporteurs contre la hausse des prix du carburant, a annoncé le président de gauche Pedro Castillo. Le couvre-feu entre en vigueur à l’aube et sera maintenu jusqu’à mardi minuit face aux «faits de violence que certains groupes ont voulu susciter» et afin de rétablir la paix et l’ordre», a déclaré Pedro Castillo, lors d’une allocution télévisée diffusée lundi soir.