Accident au Mexique : Un crash fait 7 morts, dont une chanteuse star

Sept personnes, dont la chanteuse américano-mexicaine Jenni Rivera, ont péri dans l'accident de leur avion, dimanche, dans le nord du Mexique.

L'avion Lear Jet, qui transportait sept personnes au total, a été retrouvé par des paysans sur la localité d'El Tejocote, située à environ 200 km de la ville de Monterrey, a précisé le maire de la commune de Iturbe (nord). Le ministre des Communications et des Transports, Gerardo Ruiz, a confirmé sur la chaîne Milenio que des débris de l'avion avaient été retrouvés et qu'il n'y avait aucun survivant. L'avion avait quitté Monterrey avec à son bord la chanteuse Jenni Rivera, quatre autres passagers et deux pilotes. Il se rendait à l'aéroport de Toluca au centre du pays, lorsqu'il a disparu des écrans radars, une centaine de km après son décollage, selon le ministère.

Selon les médias locaux, la chanteuse californienne d'origine mexicaine, qui a vendu plus de quinze millions d'albums et reçu plusieurs récompenses de musique latino, avait donné un concert samedi soir à Monterrey. L'artiste, âgée de 43 ans et spécialisée dans la musique populaire mexicaine de style «banda», devait participer dimanche à l'enregistrement de l'émission télévisée «La Voix» à Mexico. Sa page Facebook affiche plus de 2,4 millions de fans. Sur YouTube, l'une de ses vidéos a été regardée près de cinq millions de fois.