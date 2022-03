A Singapour – Un «cruel» cirque de chiens finalement annulé

À Singapour : Un «cruel» cirque de chiens finalement annulé

Un spectacle de cirque avec des chiens a été annulé à Singapour après une campagne de protestation de défenseurs des animaux contre ce type de distraction «démodé».

Le spectacle, venu de Chine selon les médias, était programmé pour février à l'occasion du début de l'année lunaire du Chien. Sur l'affiche, des caniches teints en rose applaudissaient avec leurs pattes et faisaient le poirier. Une pétition pour réclamer son annulation, lancée sur le site Change.org, a rapidement obtenu plus de 7 000 signatures. Elle qualifiait ce spectacle d'«archaïque, cruel et non éthique», appelant à mettre «fin à une pratique inhumaine et démodée».