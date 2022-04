Accident au Luxembourg : Un cycliste emmené à l'hôpital en hélicoptère

CLERVAUX – Un cycliste a été blessé dans un accident de la circulation ce mardi en fin de matinée près de Clervaux.

La police indique qu'un accident de la circulation s'est produit ce mardi matin vers 11h20 sur le CR335 entre Maulusmuehle et Clervaux, tout au nord du Luxembourg. Les circonstances de l'accident restent mystérieuses. Ce qu'on sait, c'est qu'un cycliste est tombé après avoir été dépassé par un tracteur tirant deux remorques.

Le cycliste, blessé et conscient, a dû être transporté à l'hôpital par hélicoptère pour y recevoir des soins. Quant au conducteur du tracteur, il n'était plus là à l'arrivée des secours. Il a pu être retrouvé un peu plus loin, à Eselborn. Un constat d'accident a été établi.