Au Luxembourg: Un cycliste meurt après une chute à Canach

Le malheureux participait à une course dans l'est du pays, la Schleck Gran Fondo, quand il est tombé, à quelque 25 kilomètres de l'arrivée, pour des raisons encore inconnues.

Décédé sur place

Grièvement blessé, il a été rapidement pris en charge par les services de secours sur les lieux de l'accident. Mais, malgré les premiers soins d'urgence, il est décédé sur place. Le parquet a été informé et une enquête est en cours pour faire la lumière sur le drame. La voie de circulation a été fermée pendant l'intervention des secours et la course a été interrompue.