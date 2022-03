Drame aux Etats-Unis – Un cycliste meurt attaqué par un puma

Drame aux États-Unis : Un cycliste meurt attaqué par un puma

Les autorités de l'État de Washington enquêtent sur les circonstances d'une rare attaque mortelle par un puma, qui a tué un cycliste samedi et en a grièvement blessé un autre.

L'attaque mortelle est la première par un puma en près de 100 ans, dans cet État de l'ouest des États-Unis. Les autorités ont expliqué que l'animal, un mâle «émacié» âgé de trois ans, s'était jeté sur les deux cyclistes après les avoir suivis. Il a été abattu après l'incident. Il pesait 45 kilos quand il aurait dû en peser vingt de plus. Des analyses vont être effectuées sur son cerveau pour déterminer s'il était malade, a indiqué Alan Myers, un responsable du ministère de la Faune et la Flore de l'État, au Seattle Times.

Le cycliste ayant survécu à l'attaque, Isaac Sederbaum, 31 ans, a dit aux autorités que son ami S.J. Brooks, 32 ans, et lui faisaient du vélo sur un sentier isolé des montagnes Cascade quand ils ont remarqué que le puma les suivait. Les autorités précisent que tous deux ont fait ce qu'il faut faire en ce cas en tentant d'effrayer l'animal, l'un ayant lancé son vélo vers lui. Le puma s'est d'abord éloigné mais est revenu à la charge, sautant sur la tête de M. Sederbaum.

«Le puma avait sa tête dans sa mâchoire et le secouait violemment», a raconté M. Myers au Seattle Times. Brooks a tenté de s'enfuir, mais l'animal l'a poursuivi. Les autorités ont trouvé l'animal étendu sur le corps de Brooks. Les pumas sont nombreux dans l'État de Washington et tandis que les humains s'approchent de leur territoire, les attaques sont devenues plus fréquentes mais celle de samedi est la première ayant entraîné un décès en 94 ans.