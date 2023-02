Étoile de Bessèges : Un cycliste suspendu à un pont, les pieds dans le vide

Suite à une chute collective au sein du peloton, qui a nécessité la neutralisation de la course, le Français Valentin Ferron s'est retrouvé en fâcheuse posture.

La 2e étape de l'Étoile de Bessèges n'a pas connu de vainqueur ce jeudi après-midi. La course a dû être neutralisée à 22 kilomètres de l'arrivée, après une chute massive dans le peloton des battus, à proximité d'un petit pont. Le jury des commissaires a décidé de ne pas faire reprendre la course, compte tenu de la durée de l'arrêt et du nombre de coureurs impliqués dans la chute.