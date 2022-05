Événement au Luxembourg: Un dancefloor en feu sous les fourneaux de Belval

«Je veux voir vos mains en l'air!», «Tout le monde saute!»: les cris de ralliement sont bien connus, et le public présent vendredi soir au pied des fourneaux de Belval ne se faisait pas prier pour répondre à l'invitation de Danko. Déjà à l'affiche du LOA en septembre dernier, le jeune DJ italien de 19 ans mitraillait hits et remixes, accompagnant le coucher du soleil.

Un public jeune avait pris place sur le parvis surplombé par les fourneaux, et les sourires s'affichaient partout sur les visages. À la tombée de la nuit, Mike Williams, 70e du top de DJ Mag, s'installait aux platines. Le Néerlandais ne ménageait pas ses efforts pour faire danser une foule de plus en plus compacte, avec ses sons EDM.