Rugby : Un de ses coéquipiers lui a offert une banane pourrie pour Noël

Les joueurs s’excusent

Des jeunes gens «d’origines diverses» participaient à cet événement et «j’ai décidé de ne pas rester silencieux cette fois-ci, afin que des incidents comme celui-ci ne se reproduisent plus (…) et dans l’espoir que l’envoyeur apprenne sa leçon», a ajouté Cherif Traorè.

Son club a réitéré sa «ferme condamnation de toute expression de racisme» dans un premier communiqué puis a indiqué que toute l’équipe et l’encadrement avaient été réunis et que les joueurs avaient présenté leurs excuses à Traorè. Selon le second communiqué du club, Traorè a accepté leurs excuses. «Je suis content de ce geste et je suis sûr que ce qui s’est passé rendra le groupe meilleur», a déclaré Traorè, selon le communiqué du club.