Accouchement mouvementé : Un de ses jumeaux naît à Hettange-Grande, l'autre… à Thionville

HETTANGE-GRANDE/THIONVILLE – Victor et son épouse Chloé ont vécu une drôle d'aventure jeudi dernier. Leurs jumeaux sont nés à dix kilomètres l'un de l'autre.

Pixabay

C'est un accouchement hors norme qu'ont vécu Chloé et son mari Victor, jeudi dernier. Déjà parents de Léon (22 mois), le couple domicilié à Metz ne s'attendait pas à une telle arrivée au monde pour ses jumeaux. Alors que le terme de la jeune femme était estimé au 9 juillet, la nature en a décidé autrement. Tandis qu'ils se rendaient au domicile d'une photographe pour réaliser une photo de famille, jeudi matin, Chloé et son mari ont vite compris que l'accouchement allait intervenir plus tôt que prévu.

Le couple n'a pas eu le temps de rejoindre l'hôpital le plus proche et a dû appeler les services d'urgence. Ce sont donc les pompiers et le Samu qui ont réalisé l'accouchement et Jules, deux kilos, a été le premier à naître, à 11h55, raconte Le Républicain Lorrain. Le deuxième enfant à naître, en revanche, ne semblait pas pressé de suivre le même chemin, ce qui a conduit les secouristes à transporter la maman vers l'hôpital Bel-Air, à Thionville, à 10 km de là.

Un peu plus d'une heure plus tard, à 13h17 exactement, Marcel, 2,1kg, pointe à son tour le bout de son nez. Les jumeaux ont été placés dans des couveuses pour deux semaines au minimum mais ils se portent très bien. Tout comme leur maman, professeure des écoles et leur papa, chargé d'affaires dans l'informatique au Grand-Duché.