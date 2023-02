Au Luxembourg: Un débat animé et des selfies: les lycéens ont interrogé Xavier Bettel

En costumes et en tailleurs, dans une grande salle mimant la configuration d'une assemblée et face aux 27 drapeaux de l'Union européenne, une centaine de lycéens de tout le pays se mettent dans la peau de parlementaires européens, pendant trois jours. Ils discutent des grandes problématiques actuelles et proposent des résolutions à voter dans une assemblée générale, tout comme leurs aînés. Voici l'idée du Model European Parliament (MEP), donner une conscience politique aux lycéens, susciter l'intérêt pour les enjeux internationaux actuels et de demain et pourquoi pas, faire naître des vocations.