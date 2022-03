Lounge de Kalonji : Un début de journée version reggae

Le reggae a été relégué à une musique incitant à la violence, au sexe et/ou á l'homophobie. Rarement son message de paix est évoquée. L'essentiel propose de rectifier le tir.

Il est vrai qu'il est plus facile de magnifier les actions de quelques éléments pertubateurs et ainsi blamer toute une scène dont le message est avant tout l'élévation de soi pour rejoindre la cité de Dieu, "Jah Jah City" comme le chantent Sizzla (en concert vendredi au Riders' Park de Messancy) et Capleton. À vous de vous faire votre idée.