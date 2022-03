Explosion de Carling : Un défaut de sécurité à l'origine de la catastrophe

La désactivation d'un mécanisme de sécurité serait à l'origine de l'explosion qui a fait deux morts le 15 juillet dernier dans l'usine Total de Carling.

L'explosion avait eu lieu au moment où les ouvriers tentaient de rallumer un des surchauffeurs, un four à gaz qui chauffe la vapeur utilisée pour craquer le naphta, un dérivé pétrolier à partir duquel est produit de l'éthylène et du propylène.

Selon la commission d'enquête mise en place par le CHSCT (Comité hygiène, sécurité et conditions de travail), l'automatisme qui aurait dû stopper la sortie du gaz en cas d'absence de flamme avait été désactivé pour cause de déclenchements intempestifs. "Si on n'avait eu cette barrière là, il n'aurait jamais pu y avoir d'accident", a expliqué lundi à Reuters Didier Gossart, secrétaire CGT du CHSCT, dont le rapport d'enquête n'a pas encore été rendu public.