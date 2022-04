Manifestation au Luxembourg: Un défilé «contre les guerres, toujours inutiles»

Le jour férié, sous un soleil printanier, était l’occasion d’une manifestation dans la capitale. «Entre 250 et 300 personnes», selon la police, se sont rassemblées au Glacis à l’occasion de la Marche pour la paix, organisée par la Friddensplattform (plateforme pour la paix) et le syndicat OGBL. «Nous voulons soutenir le peuple ukrainien», avançait Lucas. Le contexte international a évidemment joué dans les motivations des manifestants.

«Vu l’actualité, nous avons de plus en plus de raisons de nous mobiliser», affirmait Gilles, venu avec sa fille. Lui et ses proches sont «en train de s’organiser pour accueillir des réfugiés ukrainiens». «Je suis contre toutes les guerres, qui sont toujours inutiles», lançait Pierre. Quelques Ukrainiens s’étaient glissés dans le cortège, à l’image d’Aliona, accompagnée de sa fille ado. «Nous voulons le retour de la paix et vivre comme nous le faisions il y a peu», dit celle dont les parents et le mari sont restés au pays, ce dernier étant en train de combattre. Arrivées au Luxembourg il y a un mois, les deux femmes «veulent rentrer dès que possible».