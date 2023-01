Au Luxembourg : Un demi-million d'euros récupérés par les consommateurs en 2022

Ces litiges transfrontaliers concernent notamment le tourisme (voyage à forfait, logement, voyage en train, en bus et en bateau), qui regroupe 28% des plaintes traitées. Suivent le transport aérien (14%) et l'achat et la réparation de véhicules d’occasion (4,5%). Au total, 4 110 dossiers ont été traités, «ce qui marque un nouveau record, à l’exception de l’année coronavirus en 2020». Le CEC constate que les vendeurs le plus souvent mis en cause résident majoritairement en Allemagne, en France, aux Pays-Bas et en 4e position, en Belgique.