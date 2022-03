Inondations au Pakistan : Un demi-million de personnes évacuées dans le sud du pays

Le Pakistan a décrété l'alerte rouge vendredi face à l'aggravation des inondations catastrophiques qui ont entraîné l'évacuation d'un demi million de personnes, tandis que l'Inde a elle aussi été touchée.

Plus de 4,5 millions de Pakistanais ont été affectés par les flots qui ont dévasté des villages entiers dans le pays depuis une semaine, a annoncé l'ONU qui se dit confrontée à des "besoins impressionnants". Les inondations ont jusqu'ici tué au moins 1.600 personnes au Pakistan, selon les Nations unies. "Les pluies de mousson continuent dans tout le Pakistan et il n'y a pas de signe qu'elles vont s'arrêter", s'est inquiétée la porte-parole du Haut commissariat des Nations unies pour les réfugiés (HCR), Melissa Fleming.

Les services météorologiques pakistanais ont lancé une alerte rouge face à la menace "imminente" et "extrême" d'inondations dans la province du Sind (sud), notamment dans la région agricole fertile de Katcha, le long de l'Indus. "Au moins 11 districts sont menacés d'inondations dans le Sind où plus de 500 000 personnes ont dû être déplacées vers des endroits plus sûrs", selon l'ONU.

Plus de 252 000 maisons pourraient avoir été endommagées ou détruites dans le nord-ouest et le centre du Pakistan, touchés avant le Sind, et il faudra des semaines avant que les centrales électriques et d'autres infrastructures fonctionnent de nouveau normalement. Selon le ministre de l'Irrigation du Sind, Jam Saifullah Dharejo, des centaines de villages ont été inondés dans la province, et le barrage de Sukkur a été renforcé pour pouvoir résister aux crues.