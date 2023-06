Pologne: Un «demi-million» de personnes manifestent contre le gouvernement

Venus de toute la Pologne, les manifestants – arborant les couleurs polonaises blanc et rouge et celles de l’Union européenne – ont répondu à l’appel du chef du principal parti d’opposition centriste (Plateforme civique, PO), l’ancien chef du Conseil européen Donald Tusk, pour protester contre «la vie chère, l’escroquerie et le mensonge, en faveur de la démocratie, des élections libres et de l’UE».