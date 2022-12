En Argentine : Un demi-million de signatures pour que «la France arrête de pleurer»

En Argentine, plus de 500 000 personnes ont paraphé une pétition pour que les Français arrêtent de se plaindre après leur défaite en finale du Mondial de football 2022 au Qatar.

Plus de 500 000 personnes ont signé une pétition en ligne lancée en Argentine pour que «la France arrête de pleurer» après sa défaite en finale du Mondial. « Depuis que nous avons gagné , les Français n’arrêtent pas de pleurer et de se plaindre et n’acceptent pas que l’Argentine est le champion du monde», a déclaré Valentin Gomez, l’initiateur de la pétition «France stop crying» qui avait recueilli 662 300 signatures sur le site Change.org dimanche à 9h30.