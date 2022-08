Au Chili : Un député assène un coup de poing à un collègue

Une rixe entre députés a éclaté dans le Congrès du Chili, mardi, ajoutant à l’atmosphère tendue dans le pays à cinq jours du référendum sur l’approbation ou non du projet de nouvelle Constitution. Le député d’extrême droite Gonzalo de la Carrera a donné un coup de poing à l’œil droit du vice-président de la Chambre des députés, Alexis Sepulveda, du Parti radical (centre-gauche), au milieu de vives disputes au sein du Congrès, à Valparaiso (centre).

«J’ai vu un collègue se faire agresser verbalement (par De la Carrera), j’ai trouvé que ce n’était pas approprié et j’ai demandé à ce député de ne pas être aussi agressif, ce à quoi il a réagi violemment», a déclaré M. Sepulveda à la presse, ajoutant qu’il avait encaissé «un coup de poing et quelques coups de pied». Pour sa part, M. De la Carrera a reconnu avoir agressé M. Sepulveda, mais a affirmé que le député radical «m’a (attaqué en le frappant) avec sa poitrine, je me suis défendu».