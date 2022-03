Tempête en Espagne : Un député se trompe de vote et crie au scandale

La droite espagnole exige l’invalidation du scrutin qui a permis de faire passer la réforme du marché du travail. L’un de ses députés jure que son vote a été mal enregistré.

L’erreur de vote rocambolesque d’un député conservateur, qui a permis au gouvernement de gauche de sauver in extremis sa réforme du marché du travail, a provoqué vendredi une tempête politique en Espagne, où l’opposition envisage de porter l’affaire en justice. Un «abus de pouvoir» et une «erreur démocratique impardonnable»: voilà comment le Parti Populaire (droite) a qualifié le vote ayant permis, jeudi au Congrès espagnol, de valider ce texte, par 175 voix contre 174. En cause, le refus opposé par les instances du Parlement à l’un de ses députés, Alberto Casero, qui souhaitait faire rectifier son vote, enregistré comme favorable à la réforme alors qu’il souhaitait s’y opposer.