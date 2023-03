Basket luxembourgeois: Un derby et des gros bras méfiants en quarts de finale

Retrouvailles au Nord

C'est l'affiche la plus chaude de ce premier tour des play-offs. Le quatrième de la saison régulière contre le cinquième et surtout un derby entre Ettelbruck et Larochette. Sur la lancée de sa victoire en Coupe de Luxembourg contre Esch samedi dernier (79-65), Etzella part favori de la confrontation jouée au meilleur des trois matches.