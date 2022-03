Serie A - 31e journée : Un derby milanais sans but

La déliquescence du football milanais a été confirmée par le derby sans but entre Inter et AC Milan.

Pour la première fois depuis une cinquantaine d'année, la capitale lombarde risque de n'inscrire aucun club dans les coupes européennes, l'année de l'Exposition universelle de Milan... Le Milan est à 6 points de la Fiorentina, qui joue lundi contre le Hellas Vérone, et l'Inter à 7 points. Les deux ex-géants ont proposé un combat acharné à un San Siro plein pour l'occasion, mais les maladresses devant le but ont fait regretter les grands champions du passé.

Chaque équipe a eu sa mi-temps, le Milan la première, l'Inter la seconde. Les «Nerazzurri» ont été plus près de la victoire, et ont même cru marquer, sur un but contre son camp de Philippe Mexès, mais il a été annulé pour une faute préalable de Rodrigo Palacio (72). Les entraîneurs Filippo Inzaghi, côté «rossoneri», et Roberto Mancini, à l'Inter n'ont pas beaucoup avancé...