France : Un dernier contrat pour Stéphane Plaza sur «M6»

Une vie privée qui «part dans tous les sens»

Par ailleurs, Stéphane Plaza a annoncé à L’Illustré qu’il pensait quitter le monde de la télévision prochainement. «Je m’apprête à signer mon dernier contrat télé sur M6 pour deux ans, peut-être quatre, mais pas plus de cinq ans, en mai 2023», a-t-il dit. Le Français de 52 ans a précisé qu’il y songeait depuis août 2022: «Je me suis dit: "Si j’arrêtais entre 56 et 58 ans?". Comme tout ce que je touche marche, on m’en demande chaque fois d’en faire plus dans chaque activité, que ce soit le théâtre ou l’immobilier. Je termine tous les soirs à 23h ou minuit. C’est beaucoup de travail et d’investissement. Je l’ai toujours dit: je veux partir en étant tout en haut et ne pas exploser en vol».