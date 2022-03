Tués dans un crash en Ukraine : Un dernier hommage rendu à la famille Hoare

ROESER - «Une cérémonie commémorative» sera prochainement organisée pour honorer la mémoire d'Estella Vermeulen, Andrew Hoare et leurs fils Jasper et Friso qui ont perdu la vie dans l’avion abattu en juillet.

Plus de deux mois après le crash d'un Boeing en Ukraine, une cérémonie sera prochainement organisée en la mémoire de la famille Hoare-Vermeulen, qui se trouvait dans l'appareil. La date et le lieu de la cérémonie ne sont pas encore définis, a indiqué mardi l'ambassade des Pays-Bas, qui avait dans un premier temps évoqué la date du 27 septembre.

La cérémonie sera organisée par les proches des victimes. «Toute personne qui se sent proche de la famille Hoare-Vermeulen est invitée à assister à ce service pour honorer les défunts de façon décente et aimante», a précisé l’ambassade.

Un hommage aux ados lors de la rentrée scolaire

Andrew Hoare, sa femme Estella et leurs enfants, Jasper et Friso, étaient présents sur le vol de la Malaysia Airlines qui s'est écrasé en juillet, dans l'est de l'Ukraine. Tous habitaient Roeser.