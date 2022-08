Drame en Italie : Un dernier selfie, puis l’horreur: «Je l’ai entendu crier et il a disparu»

Lors d’une randonnée avec sa compagne, un Italien de 30 ans a fait une chute mortelle de 200 mètres en tentant de récupérer son téléphone portable.

Sara a décidé de publier le dernier selfie réalisé par son ami. Une manière de lui rendre hommage. Instagram

Une journée a priori idyllique en amoureux s’est conclue par un effroyable drame, samedi dans les Dolomites. Andrea Mazzetto et sa petite amie Sara étaient en pleine randonnée sur le plateau d’Asiago (Vénétie) quand l’entrepreneur de 30 ans a décidé d’escalader l’Altar Knotto, une formation rocheuse. Sujette au vertige, Sara n’était pas très enthousiaste à l’idée de le suivre. «Du sommet, il a insisté pour que je le rejoigne. Je me suis laissée convaincre, et de là-haut nous avons commencé à prendre des photos», raconte l’Italienne au «Corriere della Sera».

Andrea a demandé à sa compagne de prendre la pose au bord du rocher. C’est là que la situation a viré à la tragédie. Une fois la photo faite, le jeune homme s’est approché de Sara pour lui montrer le résultat. Terrifiée par le vide, l’Italienne a soudainement été victime d’un vertige et a manqué de perdre l’équilibre. «Andrea m’a attrapé la main, faisant tomber le téléphone portable, qui a fini sa course en bas, dans les buissons», se souvient Sara.

Elle publie la photo malgré tout

Pas question pour Andrea d’abandonner l’appareil, qui contenait tout son travail. Il a donc décidé d’aller le récupérer. Mais en descendant en direction du téléphone, l’entrepreneur s’est retrouvé en fâcheuse posture. «Je l’ai entendu dire qu’il avait un pied coincé. Et dès qu’il a réussi à se libérer, la roche s’est détachée et il a glissé», témoigne sa compagne. «Je l’ai entendu crier et il a disparu», ajoute Sara, bouleversée. D’importants moyens terrestres et aériens ont été déployés pour récupérer le corps de la victime, qui n’avait aucune chance de survivre à cette chute de 200 mètres.

En couple depuis six mois, Sara et Andrea commençaient à parler vie commune et enfants. «Andrea était merveilleux, le seul qui me faisait me sentir respectée», confie-t-elle. Sur les réseaux sociaux, Sara a décidé de publier le dernier selfie réalisé par Andrea le jour du drame. Un choix qui lui a valu une pluie de critiques parfois violentes mais qu’elle assume: «Pour lui, Instagram était l’équivalent des anciens albums photos. C’est pourquoi j’ai posté ce selfie: je voulais me souvenir de lui dans ce dernier moment de bonheur, comme lui l’aurait fait.»