Un dernier test pas franchement rassurant

Pour son ultime match de préparation avant les éliminatoires de la Coupe du monde 2010, la sélection luxembourgeoise a encaissé une lourde défaite, 4-1 face à la Macédoine.

Le Luxembourg finit sa préparation sur une raclée. La sélection grand-ducale en a pris 4, mercredi soir contre la Macédoine au stade Josy-Barthel. Pas l’idéal pour aborder la rencontre contre la Grèce, dans deux semaines et demi, en éliminatoire de la Coupe du monde 2010.

Dès la sixième minute, Pandev reprend un mauvais dégagement luxembourgeois pour ouvrir la marque de près et en force.

S’en suit toute une série d’occasions pour les joueurs des Balkans qui finissent par doubler la mise peu après la demi-heure de jeu. Grozdanoski et Naumoski jouent en une touche de balle dans la surface et le premier nommé tir à ras de terre entre les jambes de Joubert.

Un score tout à fait logique tant les Macédoniens ont dominé les quarante-cinq premières minutes. Supérieurs dans tous les secteurs du jeu, les jaunes jouaient plusieurs classes au-dessus des rouges, tant techniquement que tactiquement. La défense luxembourgeoise était absente des débats et les attaquants n’ont pratiquement pas vu le cuir.

Premier but international

Le match est plié depuis longtemps et les Macédoniens peuvent donc se permettre de lever le pied. Les joueurs de Guy Hellers en profitent pour montrer le bout de leur nez.

Les changements effectués par le coach luxembourgeois portent leurs fruits, puisque Gerson et Kitenge mettent le feu (un peu) à la défense macédonienne.

L’honneur est sauf mais les enseignements à tirer de cette rencontre ne sont pas encourageants. Le 4-2-3-1 mis en place par Hellers en début de rencontre ne fonctionne pas. La défense semble plus solide sans Jeff Strasser. Et la Grèce, le 10 septembre, pour entamer les éliminatoires, ça devrait être encore plus fort que la Macédoine.