Etats-Unis : Un des «Beatles» l’EI reconnu coupable de la mort d’otages américains

El Shafee el-Sheikh, membre de la sinistre cellule des «Beatles» au sein de l’EI, a été reconnu coupable jeudi par un tribunal américain d’avoir joué un rôle dans l’enlèvement et la mort de quatre otages en Syrie.

Accusé d’être membre d’un trio sanguinaire, surnommé «Beatles» par les otages en raison de leur accent britannique, El Shafee el-Sheikh était jugé à Alexandria, près de Washington, pour la capture et la mort des journalistes James Foley et Steven Sotloff, ainsi que des travailleurs humanitaires Kayla Mueller et Peter Kassig, et pour son soutien à une organisation terroriste.