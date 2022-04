Triste nouvelle : Un des bébés de Cristiano Ronaldo est mort

Le joueur portugais a annoncé sur les réseaux sociaux qu'un des jumeaux que sa femme attendait est décédé à la naissance.

Cristiano Ronaldo a annoncé une bien triste nouvelle ce dimanche soir sur son compte Instagram. «C'est avec notre plus profonde tristesse que nous devons vous annoncer le décès de notre fils», écrit le joueur portugais. «C'est la plus grande douleur que les parents puissent ressentir», ajoute-t-il dans son message, rédigé en portugais, espagnol et anglais, qu'il signe de son nom et de celui de sa compagne, Georgina Rodriguez.

Celle-ci était enceinte de deux jumeaux, un garçon et une fille. Avec ces deux bébés, la petite famille de CR7 devait s'agrandir, avec six enfants en tout. Cristiano Jr. (11 ans), Eva et Mateo (4 ans) nés de mères porteuses et Alana (4 ans aussi), fruit de son amour avec Georgina, ont donc une nouvelle petite sœur, un des deux bébés étant né. Malheureusement, ils ne connaitront jamais leur petit frère, décédé pendant ou peu après l'accouchement. «Seule la naissance de notre fille nous donne la force de vivre ce moment avec un peu d'espoir et de bonheur».