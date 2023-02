Après l'accident : Un des passagers de Pierre Palmade en garde à vue

L'enquête avance après le grave accident impliquant Pierre Palmade, sous cocaïne, vendredi soir, en région parisienne. Un homme de 47 ans se présentant comme un des deux passagers en fuite de la voiture de l'humoriste était mardi matin en garde à vue, indique une source proche de l'enquête à l'AFP. Toutefois, il était «alcoolisé» et ses déclarations restent «à confirmer», selon cette source. Son témoignage pourrait éclairer les enquêteurs sur le déroulement des faits et de la journée de Pierre Palmade, qui aurait passé 24h à prendre de la drogue dans le cadre d'une fête sexuelle, avant de prendre le volant pour aller acheter à manger.

Dans le même temps, Le Parisien apprenait mardi soir que le téléphone portable de Palmade , un temps introuvable, a été retrouvé. Les données de l'appareil seront également exploitées par les enquêteurs. Quant à Pierre Palmade, grièvement blessé dans l'accident, il est désormais conscient. Il devrait également être placé en garde à vue et entendu par la police, dès que les médecins le permettront.

L'enfant de 6 ans «branché aux machines»

Il est sous le coup de deux enquêtes, une pour l'accident, l'autre pour infraction à la législation sur les stupéfiants et risque jusqu'à dix ans de prison. Parmi les passagers blessés quand la voiture de Palmade s'est déportée sur la voie de circulation opposée, deux victimes sont toujours dans le coma. Un homme a été opéré cinq fois depuis vendredi soir et devra encore subir des interventions chirurgicales. Son fils âgé de six ans, lui, est toujours dans «dans un état super critique», a confié sa cousine à la radio française RTL.