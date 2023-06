Un des principaux cadres de Twitter démissionne

Faut-il craindre davantage pour la modération des contenus sur Twitter? C'est la question qui se pose après l'annonce, jeudi, de la démission d'Ella Irwin. Ce cadre important du réseau social avait rejoint la plateforme en juin, soit quelques mois avant le rachat de Twitter par Elon Musk. Elle avait pris la tête du département de la confiance et de la sécurité, qui supervise la modération des contenus de la plateforme, après la démission de son prédécesseur Yoel Roth, rapporte Reuters.

Ni Ella Irwin ni son ancien employeur n'ont donné de détails concernant ce départ, alors que Twitter fait l'objet de critiques concernant son laxisme face aux contenus haineux et nuisibles depuis que le fantasque milliardaire a racheté Twitter, il y a six mois. Depuis l’acquisition, de nombreux annonceurs ont quitté la plateforme en raison de l’assouplissement de la modération des contenus problématiques et le retour de personnalités auparavant bannies, comme l’ancien président américain Donald Trump.