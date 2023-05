«TF1»: Un des quatre finalistes de «Koh-Lanta» est connu

Mieux encore pour la diététicienne de 22 ans, même s’il reste encore un conseil éliminatoire, elle est désormais assurée de figurer parmi les quatre finalistes du jeu de TF1. Tania a en effet mis la main sur un collier d’immunité dans l’émission du 23 mai. Plutôt que de le jouer le soir même, la jeune femme a choisi de faire confiance à son instinct et de le garder pour l’ultime conseil, a-t-elle confié à Télé Loisirs.

Sa décision et l’élimination de Laura lui permettent donc d’être la première des quatre aventuriers qui participeront à la célèbre course d’orientation de «Koh-Lanta». Nicolas, Julie, Quentin et Frédéric se disputeront les trois autres places.