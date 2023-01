Les révélations de Harry : «Un désastre personnel qui va lui nuire pour le reste de sa vie»

Pour le tabloïd The Sun, ce sont des propos «bizarres», qui marquent «un revirement par rapport aux précédentes déclarations incendiaires». Le Daily Telegraph et le Times veulent y voir «une branche d’olivier» tendue à sa famille. Mais selon la presse, le mal est déjà fait avec les mémoires de Harry, «Le Suppléant», qui doivent paraître mardi. Aucun membre de la famille royale britannique ne semble y être épargné.

«Problèmes de colère»

Pour The Sun, le livre de Harry et ses diverses interviews représentent «un mélange de séance de thérapie publique et de quête personnelle d’un homme dont la dernière ligne de défense est l’attaque». The Guardian a une pensée pour la grand-mère de Harry, Elizabeth II, décédée le 8 septembre à 96 ans: «Si elle avait vécu pour voir ça, ça n’aurait pas tué la reine. Mais ça aurait pu faire d’elle une républicaine», ironise-t-il.