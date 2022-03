A Metz – Un détenu s'est pendu dans sa cellule

À Metz : Un détenu s'est pendu dans sa cellule

METZ – Un détenu âgé de 30 ans a été retrouvé pendu dans sa cellule à la maison d'arrêt de Metz, alors qu'il venait d'être écroué.

Il avait rejoint le quartier «arrivants», où sont placés les détenus pendant deux semaines environ, le temps pour les surveillants d'observer leur comportement et de veiller à leur sécurité, ajoute le quotidien régional. Aucune tendance suicidaire n'avait été détectée lors de son entretien avec un responsable de l'établissement pénitentiaire.

Le détenu est décédé malgré les tentatives de réanimation effectuées par les secours. Une cellule de soutien psychologique a été mise en place pour les surveillants qui sont intervenus. De plus, une information judiciaire a été ouverte pour rechercher les causes et les circonstances du drame.