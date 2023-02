Tensions sino-américaines : Un deuxième ballon «espion» chinois survole l’Amérique latine

Un deuxième ballon chinois a été repéré au-dessus de l’Amérique latine, a annoncé le Pentagone vendredi, nouveau rebondissement dans une affaire qui jette un froid entre Washington et Pékin, le chef de la diplomatie américaine Antony Blinken ayant reporté sa visite en Chine. La veille, les États-Unis avaient annoncé la présence d’un premier ballon «espion» chinois dans leur espace aérien.

Tandis que celui-ci poursuit son chemin dans le ciel américain, un «autre ballon espion chinois» a été détecté, cette fois au-dessus de l’Amérique latine, selon le Pentagone. Ni sa localisation, ni la direction qu’il emprunte, n’ont été précisées. Les autorités chinoises ont eu beau exprimer leurs «regrets» pour cette intrusion «involontaire» selon elles, Washington a jugé l’affront «inacceptable» et décidé in extremis vendredi d’annuler le déplacement d’Antony Blinken, prévu dimanche et lundi.