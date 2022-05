Chocolats contaminés : Un deuxième cas de salmonellose confirmé au Luxembourg

LUXEMBOURG - La ministre de la Santé a indiqué lundi, qu'un deuxième cas de salmonellose avait été diagnostiqué au Luxembourg, en lien avec les produits Ferrero.

«Dans le cadre de la gestion de l'épidémie, un certain nombre de cas ont été investigués par les autorités et ont fait l'objet d'une enquête», a indiqué lundi, Paulette Lenert, dans une réponse parlementaire à la députée CSV, Octavie Modert. «Un deuxième cas a été identifié, lui aussi imputable à l'épidémie», a-t-elle ajouté. Un premier avait été détecté début avril.

Interpelée sur le temps de réaction des autorités luxembourgeoises, la ministre de la Santé et de la Protection des consommateurs a apporté des précisions sur le timing des événements. «Les autorités luxembourgeoises ont été informées le 5 avril, via le système d'alerte rapide de la Commission européenne», à partir d'une alerte belge, et ont publié un communiqué dans la foulée (11h).