Dubaï : Un deuxième enfant pour Tarek et Camélia Benattia

Le petit frère de Nabilla et son épouse ont annoncé la naissance de leur fille, venue au monde le 4 juillet 2022.

Liaam, âgé d’1 an et demi, est grand frère. Ses parents, Tarek et Camélia Benattia, ont annoncé la venue au monde de leur deuxième enfant sur Instagram. «Welcome (ndlr: bienvenue) Laya Benattia! Allah a rempli notre cœur de bonheur une deuxième fois, nous avons accueilli notre petite princesse de 2,8 kg hier à 18h26. Nous sommes tellement reconnaissants de ce que Dieu nous a apporté. Nous sommes désormais au complet», a écrit l’heureuse maman.

Le couple, qui s’est marié le 19 mai 2017 et dont on avait un moment annoncé la venue dans «Mamans et célèbres» est établi à Dubaï, près de Nabilla, qui vient elle aussi d’agrandir sa famille. Il n’est cependant pas certain que la femme d’affaires voie sa nièce prochainement, les relations entre le frère et la soeur étant passablement tendues.