À Genève : Un diamant rose géant adjugé 28,6 millions d'euros… en quatre minutes

La gemme est le plus gros diamant poire rose de cette qualité jamais vendu aux enchères, selon la maison Christie's, propriété d'Artémis, holding de la famille française Pinault. Il a été monté sur une bague, flanqué de part et d'autre d'un gros diamant blanc. Il pèse exactement 18,18 carats, un nombre considéré comme porte-bonheur en Asie, où il signifie «prospérité certaine», selon Christie's.

«J'espère qu'il leur portera chance»

Le diamant avait été exposé à Genève, puis à New York, Shanghai (Chine), Taïwan et Singapour, en octobre, avant de revenir en Suisse. Il avait été estimé entre 25 et 35 millions de dollars (à peu près autant d'euros). Les diamants roses sont très rares et moins de 10% d'entre eux pèsent plus d'un cinquième de carat. Ils sont de ce fait les plus demandés sur le marché mondial.