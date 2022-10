Hong Kong : Un diamant rose vendu pour près de 60 millions d'euros

L’offre gagnante, formulée par un acheteur de la ville floridienne de Boca Raton (États-Unis) dont l’identité n’a pas été révélée, représentait plus du double du prix de vente estimé à 21 millions de dollars. L’objet convoité était le deuxième plus gros diamant rose à être vendu aux enchères. Les diamants roses sont les pierres précieuses les plus rares et les plus demandées sur le marché mondial.