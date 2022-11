Nouveauté au Luxembourg : Un dîner dans le noir pour éveiller les sens et les consciences

Les quatre guides-serveurs vont accueillir leurs premiers clients ce jeudi soir. Vincent Lescaut

Qui de mieux qu'une personne déficiente visuelle pour guider les clients qui dînent dans le noir le plus total? C'est le concept proposé par le restaurant. Dans le noir, qui ouvre ce jeudi soir, à l'Hôtel Novotel Kirchberg.

En salle, quatre personnes mal ou non voyantes accueillent, accompagnent et guident les clients pour cette expérience. Parmi elles, Silvia Fernandes, de Soleuvre. «Ça fait 20 ans que je cherchais un travail. D'avoir trouvé quelque chose, ça me rend super heureuse. Je peux être dans la vie active, chose que je n'ai jamais vraiment eu. Jamais je n'aurais pensé travailler dans la restauration avec le handicap de la cécité», explique-t-elle.

Le premier service aura lieu à 19h30. L'équipe peaufine les derniers détails pour être fin prête pour l'ouverture. «Je suis excité parce qu'on va faire quelque chose de vraiment différent, raconte Tiago Realinho, un autre guide-serveur. N'étant pas de la restauration, le plus dur c'est de ne rien casser. S'orienter dans la salle n'est pas toujours facile non plus, mais ça vient avec le temps».

Une expérience culinaire, sensorielle et humaine

Les jeudis, vendredis et samedis soirs, les clients sont ainsi invités à tenter cette expérience, à la fois culinaire et sensorielle. «Le menu est une surprise qu'ils vont découvrir dans l'obscurité totale. On se rend compte à quel point il est difficile de découvrir ses aliments sans les voir, de distinguer un vin rouge d'un vin blanc», présente Émilie Vuillemin, manager du restaurant.