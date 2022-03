Un «diplôme de fils à papa» pour Jean Sarkozy

Une quinzaine de militants du collectif «Sauvons les riches» ont fait irruption mercredi au Rotary Club du 16e où était reçu le fils du président pour l'interpeller sur les inégalités sociales.

Habillés pour l'occasion «couleur locale», en veste et costume, voire polo noué sur les épaules pour les hommes, robe élégante pour les femmes, arborant des exemplaires du Figaro et de Valeurs actuelles, ils sont parvenus à pénétrer à l'heure du déjeuner dans le pavillon Dauphine du Rotary Club.

Lançant une sono qui diffusait la musique du feuilleton «Dallas», ils ont entouré la table d'honneur, où se trouvait Jean Sarkozy, fils de Nicolas Sarkozy et conseiller général UMP de Neuilly-sur-Seine. Comme ils l'avaient fait le 2 avril pour le publicitaire Jacques Séguéla plusieurs membres du collectif, qui veut «soigner» les riches grâce à la renonciation à «leur vie clinquante, vulgaire et tellement triste», avaient revêtu des blouses blanches.

Ils ont interpellé Jean Sarkozy sur les inégalités de revenus dès la naissance et la condition des stagiaires. «Bien joué», leur a-t-il lancé, passé le premier moment d'effarement. «Je suis ravi de discuter avec vous», a assuré le jeune élu. «Sur le fond, il y a des riches et des pauvres et il ne faut pas opposer les gens les uns aux autres», a estimé Jean Sarkozy, qui s'est efforcé de rester souriant tout au long de l'échange, quasiment inaudible en raison du vacarme provoqué dans l'assistance par cette intrusion.