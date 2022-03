ArcelorMittal : Un directeur pour l'Atlantique et la Lorraine

FLORANGE - Le groupe sidérurgique a annoncé mardi le regroupement de ses activités Atlantique et Lorraine sous une direction unique, confiée à Henri-Pierre Orsoni, qui en devient directeur général.

«Dans le difficile contexte économique que la société traverse, il est important de concentrer et de simplifier les modes de décisions», a-t-il ajouté. La «première priorité» de Henri-Pierre Orsoni «sera le rétablissement d'un dialogue social de haut niveau», a déclaré M. Blaffart. M. Orsoni était auparavant directeur général d'ArcelorMittal Atlantique. Thierry Renaudin, qui était de son côté le directeur général d'ArcelorMittal Lorraine, «prend la responsabilité des projets et développements des produits et procédés nouveaux au sein de la Business division Nord», indique le groupe. «ArcelorMittal Atlantique et Lorraine a tout pour devenir un ensemble industriel européen de premier plan», a affirmé M. Orsoni, cité dans le communiqué.