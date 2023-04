Pandémie: Un dirigeant condamné pour un achat de respirateurs artificiels

«Pas un minimum de paramètres requis»

Selon le panel de juges, Novalic a «abusé de sa position» pour créer des conditions permettant à une entreprise agricole d'importer les respirateurs pour un montant de 10,5 millions de marks bosniens (5,4 millions d'euros). M. Novalic a agi ainsi «tout en sachant que le coeur de métier de l'entreprise Srebrena Malina est la transformation et conservation des fruits et légumes» et qu'elle n'était pas inscrite dans le registre d'importateurs de médicaments et d'équipements médicaux, a expliqué le juge Peric.